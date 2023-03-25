"Yâ Şehr-i Ramazan" hüsnühat sergisi açıldı

Küratörlüğünü sanat tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu'nun yaptığı sergide, hüsnühat sanatının en güzel örneklerinden besmeleler, Fatihalar, Ayetü'l-Kürsiler, lafza-i celaller, münacaatlar, naatlar, dualar bulunuyor.

Ramazanın ruhuna ve geleneğine hitap eden sergide, usta hattatlar Fuat Başar, Mehmed Özçay, Mehmet Memiş, Savaş Çevik, Hakan Arslan, Said Abuzeroğlu, Abdurrahman Depeler, Seyit Ahmet Depeler, Mümtaz Seçkin Durdu, Cevad Huran, Ferhat Kurlu, Tahsin Kurt, Yusuf Mazı, Menaf Nam, Osman Özçay, Fatih Özkafa, Mustafa Parıldar, Ahmet Faris Rızk, Yılmaz Turan, Muhammed Yaman, Fatih Yıldız ve Mahfuz Zennun gibi 22 sanatçı 86 eser ile yer alıyor.

"Kazlıçeşme Sanat çok güzel sergilere ev sahipliği yaptı"

Sergi açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yılki ramazanın hüzünlü geçtiğini söyledi.

Arısoy, deprem bölgesinde hayatın her geçen gün biraz daha normale döndüğünü işaret ederek "Bu şartlar altında ramazan ayına girdik. Kazlıçeşme Sanat açıldığı günden bu yana çok güzel sergilere ev sahipliği yaptı. Şimdi de kıymetli bir seçkiyle huzurlarınızdayız. Yaşayan çok kıymetli, dünya çapında hat sanatçılarımız var. Onların eserleri var burada. Bu sergi ile ramazan ayına merhaba diyoruz. Bütün sanatseverleri bekliyoruz. Başta sanatçılarımız olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sergi küratörü Ömer Faruk Şerifoğlu ise ramazan ayının ruhuna uygun bir sergi yapmak istediklerini, İstanbul'da son yıllarda gerçekleştirilmiş en düzeyli hat sergilerinden birini açtıklarını dile getirdi.

Şerifoğlu, İstanbul'da hat sanatını icra eden sanatçıları eserlerini sergilemek üzere davet ettiklerini kaydederek "Davetimize icabet eden 22 kişi oldu. Hepsine teşekkür ederiz. Ramazan vesilesiyle dua ve niyaz niteliğinde metinler istedik. Çoğunlukla o işlerden geldi. Keyifle izlemenizi dilerim." şeklinde konuştu.

2 Haziran'da sona erecek sergi, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.