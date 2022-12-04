Yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılan 18 binin üzerinde tarihi eser Irak'a iade edildi

Dışişleri Bakanı Hüseyin, başkent Bağdat'ta düzenlenen 6. Kadim Medeniyetler Forumu'nun açılışında konuştu.

Irak medeniyetlerinin geçmişte çeşitli tehditlere maruz kaldığını belirten Hüseyin, "Medeniyet abidelerinin yıkılmasında terörün parmağı var. Ancak bu terör eylemleri tarihi yok edemez." dedi.

Irak hükümetinin tarihi eserlere yönelik sabotajları durdurmak için çaba sarf ettiğini, çalınan eserlerin iadesi için ikili iş birliğini güçlendirmeyi umduklarını vurgulayan Hüseyin, Irak'tan kaçırılan 18 binden fazla tarihi eserin ülkeye geri getirildiğini ifade etti.

Irak Dışişleri Bakanı, iade edilen söz konusu eserlerin hangi zaman diliminde ve nereden getirildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

ABD'nin 2003'teki Irak işgali sırasında, başta Bağdat olmak üzere ülkenin farklı vilayetlerindeki birçok müze yağmalanmıştı.