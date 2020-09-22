Yayıncılar telif hakları ve lisanslama meslek birliği YAYBİR bu yaz korsanın önünü kesti

Korsana karşı açtığı savaşı hem dijital kopyalar, hem yasadışı internet satışı hem de kitap kaçakçılığı olmak üzere farklı cephelerde tüm gücüyle sürdüren YAYBİR, yoğun bir yaz geçirdi. Temmuz-Ağustos ayları boyunca 173 bin 993 adet korsan materyale el kondu ve 224 adet link korsan pdf kitap paylaşımı yaptığı için erişime kapatıldı.

Korsan yayınlara karşı amansız bir şekilde mücadele veren Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği YAYBİR “Temmuz-Ağustos 2020 Dönemi Korsanla Mücadele Raporu”nu yayınladı. İki aylık süreçte YAYBİR İstanbul, Ankara, Aydın olmak üzere 3 farklı ilde 40 işyerinin denetlenmesi için gerekli izinleri aldı. Denetimler sonucu 17 işyerinde 71.054 adedi kitap olmak üzere toplam 173.993 adet korsan materyale el konuldu.

2020-2021 öğretim yılının başlamasıyla özellikle eğitim yayınları üzerinde yoğunlaşan korsan faaliyetlerine karşı sürdürülen mücadele, matbaa ve depoların İstanbul ve Ankara’da bulunması nedeniyle bu illere odaklandı.

Ankara’da depo, matbaa, sevkiyat ve fotokopi merkezi olarak çalışan 15 adreste yapılan denetimlerde akademik ve ithal eğitim yayınlarının çoğunlukta olduğu 127.647 adet korsan materyale el kondu. İstanbul’da yapılan çalışmalarda ise YAYBİR’in yakın takibinde olan bir depoya yapılan baskında, tamamı ithal eğitim yayını olmak üzere 42.170 adet kitaba, yine İstanbul Fatih’te bulunan bir kitabevine yapılan baskında ise toplam 4.176 adet ithal eğitim yayınına el kondu.

YAYBİR İNTERNETTE DE GÖZ AÇTIRMIYOR

YAYBİR’in dijital mecralardaki korsana karşı savaşı da aynı hızda devam ediyor. Sosyal medya platformu Facebook üzerinden pdf formatında yasadışı dijital kitap paylaşımı yapan ve onbinlerce takipçisi olan 5 grubun sayfaları kapatıldı. Instagram aracılığıyla fotokopi yolu ile çoğalttıkları kitapları satan 10 hesaba erişim, savcılığa yapılan başvuru sonucu engellendi.

Tüm bu çalışmalara ek olarak, üye yayınevlerimize ait 224 adet kitaba ait link içeren internet sayfalarına YAYBİR’in girişimleri sonucu erişim engellendi.

