YECVA’dan Muhammed Tayyip Okiç Paneli

Yunus Emre Camii Vakfı (YECVA) 20 Ağustos Pazar günü saat 15.00’te Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde Bosna-Hersekli alim Muhammed Tayyip Okiç adına panel düzenliyor. Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Şerafettin Gölcük ve 20-21-22. dönem AK Parti milletvekili Hüseyin Kansu panelistler arasında yer alıyor. Panelin oturum başkanlığını ise YECVA Başkanı Mehmet Keskin’in yapacağı ifade ediliyor.

“İlme Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Muhammed Tayyip Okiç” adıyla duyurulan panele, merhumun memleketi olan Bosna Hersek’in Tuzla Kantonu’ndan baş imam, cami imamı ve cami cemaatinden 127 katılımcı olacak. Katılımcılar yedi günlük seyahatlerinde İstanbul’un manevi merkezlerini ziyaret etme imkanı bulacak.

Muhammed Tayyip Okiç Kimdir?

Muhammed Tayyip Okiç, 1 Aralık 1902 tarihinde Bosna’nın Tuzla şehrinin Graçanitsa beldesinde doğuyor. İlk, orta ve üniversite öğrenimini burada gerçekleştiriyor. Sonrasında akademik öğrenim için Fransa ve Tunus gibi ülkelere giden Okiç Türkiye’ye gelerek İstanbul, Konya, Ankara ve Erzurum ilahiyat fakültelerinin kuruluşunda bulunuyor. Merhum 9 Mart 1977’de Erzurum’da vefat ediyor. Vasiyeti üzerine naaşı Saraybosna’daki Bare Mezarlığına defnediliyor.