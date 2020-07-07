Yunanistan Başpiskoposu: Türkler buna cüret edemez!

Yunan basınına konuşan Başpiskopos eronimos "Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapmaya cüret edebileceklerine inanmıyorum” diye konuştu.

Bugüne kadar birçok ülkeden açıklamalar gelirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Ortodoks Kilisesi Ayasofya’nın statüsünün korunması çağrısında bulunmuştu.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Ieronimos, “Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapmaya cüret edebileceklerine inanmıyorum” diye konuştu.

Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili Danıştay süreci devam ediyor. Kararın 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.