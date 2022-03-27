Zelensky Oscar'da konuşamazsa herkesin önünde ödüllerini eritecek

Penn, CNN'e verdiği röportajda, Akademi'nin, Zelensky'e, Ukrayna'nın mücadelesi hakkında konuşabileceği bir platform sunma yükümlülüğü olduğunu savundu.

Zelensky'nin bu yılki Oscar Ödülleri töreninde konuşturulmaması halinde törenin boykot edilmesi gerektiğini belirten Penn, böyle bir durumda kendi ödüllerini herkesin önünde eriteceğini dile getirdi.

Penn, "Akademi Ödülleri'nin (Zelensky'e) hepimizle konuşma fırsatı vermekten başka yapabileceği daha büyük bir şey yok. Anladığım kadarıyla bunu yapmamak için bir karar verilmiş. Başkan Zelensky'nin bunu isteyip istemediği konusunda yorum yapacak kişi ben değilim." dedi.

Penn, Akademi'nin Ukrayna liderini desteklememesinin "Hollywood tarihinin en ahlak dışı anı" olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dilerim öyle bir şey olmaz. Sektörde, kendilerini çoğunluğun iyiliğinin temsilcileri olarak görüp, Ukrayna'daki liderle görüşmeme kararı alan kibirli insanlar olmaması için dua ediyorum. Bu yüzden, bunun olmayacağını umuyorum. Umarım, eğer öyle olursa (bütün katılımcılar) çekip gider."

Bu yılki törenin sunucularından Amy Schumer, Akademi'ye Zelensky'nin törende konuşmasını teklif ettiğini ancak bunun kabul edilmediğini söylemişti.

Oscar ödülleri, Los Angeles'ta bugün düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Penn, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına dair belgesel çekimleri için Ukrayna'ya gitmişti.