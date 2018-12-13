ABD ile Kanada arasında Huawei gerilimi

ABD ile Kanada, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin yöneticisi ve şirket kurucusunun kızı Meng Wanzhou'dan dolayı karşı karşıya geldi.

ABD Başkanı Trump Wanzhou'nun tutuklanmasını değerlendirmiş, "Bu ülke için ne iyi olacaksa onu yaparım. Ulusal güvenliğimiz için faydalı olacaksa, eğer Çin ile ticaret anlaşması yapmamızı sağlayacaksa, davaya elbette dahil olurum." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'a tepki, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'den geldi. Freeland, "Amerika Birleşik Devletleri, bu konuyu siyasi malzeme yapmamalı." dedi.

Huawei'nin yöneticisi ve şirket kurucusunun kızı Meng Wanzhou, yolsuzluk ve İran’a yaptırımları delmekle suçlanmış, ABD'nin talebiyle Kanada’da tutuklanmıştı.

Wanzhou, 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmıştı.

Bu arada Çin'de Wanzhou'nun tutuklanmasına misilleme olarak gözaltına alınan Kanadalı diplomat Michael Kovrig'in ardından ikinci bir Kanadalı'nın sorgulandığını açıklandı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ikinci bir Kanadalı vatandaşının sorguya alındıktan sonra kendisinden haber alınamadığını söyledi.

Kaynak: Reuters