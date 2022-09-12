Antigua ve Barbuda, İngiliz monarşisinden ayrılmak istiyor

Karayipler'de bir ada ülkesi olan Antigua ve Barbuda'da Başbakan Gaston Browne İngiltere Kralı 3'ncü Charles'ın devlet başkanı olarak tanınmasına son verilmesi ve cumhuriyete geçiş için 3 sene içinde referanduma gidileceğini açıkladı.

Eski İngiliz sömürgesi olan olan ülke 1981 yılında Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını kazandı fakat İngiliz Milletler Birliği içerisinde kalarak İngiltere kral veya kraliçesini devlet başkanı olarak kabul etmeye devam etti.

Cumartesi günü İngiliz ITV televizyonuna konuşan Browne Üçüncü Charles'ı Antigua ve Barbuda'nın kralı olarak tanıdıklarını onayladı fakat üç yıl içerisinde referanduma gitmeyi planladığını ekledi.

Bu adımın kraliyete karşı bir saygısızlık ya da düşmanca bir tavır olmadığını belirten Browne bu konuda halkın görüşüne başvurulması gerektiğini belirtti. Browne referandumun bağımsızlık yolundaki son parçayı da tamamlayarak tamamen egemen bir ulus olmalarına imkan tanıyacağını vurguladı.

Bölgede kraliyetin rolü ile ilgili tartışmalar Mart ayında Veliaht Prens Cambridge Dükü William ve Cambridge Düşesi Kate'in Beliz, Jamaika ve Bahamalar'ı ziyareti sonrası alevlenmişti.

Geçtiğimiz yıl da Barbados, Britanya'dan ayrılarak cumhuriyeti ilan etmişti.

Kaynak: Euronews