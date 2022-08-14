Başbakan canlı yayında arı yuttu

Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford'un hastaneye gidip gitmediği açıklanmadı (Twitter/@fitz_meagan)

Kanada'da Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford'un başına cuma düzenlediği basın toplantısında talihsiz bir olay geldi.

Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ve personel sayısında yaşanan eksikliklerle ilgili konuşan Ford, ağzına giren arıyı bir anda yuttu.

Başbakan Ford eliyle hayvanı uzaklaştırmaya çalıştırsa da başarılı olamıyor. Arı daha sonra aniden Ford'un ağzına girmeyi başarıyor. Ford öksürse de böceği yutuyor.

"Aman Tanrım az önce arı yuttum" ifadesini kullanan Ford, su içiyor.

Eyalet Başbakanı bunun ardından şu sözleri sarf ediyor:

Bu tekrar tekrar oynatılacak. Kusura bakmayın çocuklar. Küçük haylaz ağzıma kaçtı.

Ford, iyi olup olmadığı sorulunca "İyiyim. Arı içeride vızıldıyor" diyor ve ekliyor:

Ne konuşuyorduk hatırlamıyorum. Arıyı çıkarmak için aceleyle hastaneye gideceğim.

Kaynak: Independent Türkçe