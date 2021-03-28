Çin ile Kanada arasında Doğu Türkistan gerilimi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'in Kanadalı bir milletvekiline yaptırım uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek insan haklarını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada, bu hafta Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Çinli bazı yetkililere ve bazı kuruluşlara yaptırım uygulamıştı.

Çin, misilleme olarak Kanada Parlamentosu Dış İlişkiler ve Uluslararası Kalkınma Daimi Komitesi (FAAE) Başkan Yardımcılığı görevini yürüten muhalif milletvekili Michael Chong’a karşı yaptırım uygulama kararı aldı.

Pekin ayrıca FAAE’ye bağlı 8 üyeli Uluslararası İnsan Hakları Alt Komitesi'ni de yaptırım uygulanan kurumlar listesine aldı.

Alt komite, bu ay hazırladığı bir raporla 'Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım ve insanlığa karşı suçlar işlediğini' bildirmişti.

Başbakan Trudeau, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau'nun twit iletisini etiketleyerek, kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin’in yaptırımları, demokrasimizin kalbindeki değerler olan şeffaflığa ve ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Bu kabul edilemez eylemlere karşı parlamenterlerin yanındayız ve uluslararası ortaklarımızla tüm dünyada insan haklarını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Garneau da, "Kanada hükümeti, Çin'in kabul edilemez yaptırımlarla hedef aldığı parlamenterlerin yanındadır. İnsan haklarını, demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü savunmak için ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz." paylaşımında bulunmuştu.

Çin: "Sincan'la ilgili konularda siyasi manipülasyon durdurulmalı"

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, misilleme kapsamında Kanadalı milletvekilinin yanı sıra ABD Uluslararası Dinî Özgürlükler Komisyonu (USCIRF) Başkanı Gayle Manchin ile Başkan Yardımcısı Tony Perkins'in de yaptırım uygulananlar listesine alındığını bildirdi.

"Çin hükümeti ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını korumaya kararlıdır ve ilgili tarafları durumu net olarak anlamaya ve hatalarını düzeltmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verilen Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamında, "Sincan (Doğu Türkistan) ile ilgili konularda siyasi manipülasyonu durdurmalı, Çin’in içişlerine herhangi bir biçimde müdahale etmeyi bırakmalı ve yanlış yolda daha ileri gitmekten kaçınmalıdırlar. Aksi takdirde sonuçlarına katlanırlar." denildi.

Kanadalı milletvekili: Çin'in yaptırımları benim için onur nişanı

Kanadalı Muhafazakar Parti üyesi Milletvekili Chong ise Çin'in yaptırımlarını bir 'onur nişanı' olarak taşıyacağını dile getirdi.

Chong, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Çin'in tepkisine atıfla, "Bu, parlamenterlerin Çin'in Uygur soykırımına dikkat çekmede etkili olduklarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trudeau hükümetini "Uygur soykırımını resmi olarak tanımaya" çağıran Chong, Pekin'in yaptırımlarının pratikte bir etkisinin olmayacağını zira Çin'e gitmek gibi bir planının olmadığını aktardı.

Kaynak: Euronews