Devlet Başkanı Obrador siber saldırıyı doğruladı

Basın toplantısında konuşan Obrador, yerel medyada yayınlanan bilgilerin gerçek ve sağlığıyla ilgili ifşaların da doğru olduğunu belirtti.

Ocak ayında kendisi için bir ambulans gönderildiğini çünkü kalp krizi riski olduğunu ve hastaneye götürüldüğünü aktaran 68 yaşındaki Obrador, bir tür anjina teşhisi konduğunu ve 10 tıbbi konsültasyon yapıldığını dile getirdi.

2013 yılında kalp krizi geçiren Lopez Obrador, yüksek tansiyona yardımcı olmak için ilaç aldığını ve egzersiz yaptığını da sözlerine ekledi:

"Çeşitli hastalıklar için geceleri aldığım bir ilaç kokteyli mevcut ama şu an çok iyiyim."

Obrador: Saldırı yabancı kökenli

Saldırı, yerel medyada "Guacamaya" - veya İspanyolca'da "macaw" olarak tanımlanan bir grup tarafından gerçekleştirildi. Lopez Obrador, grubun büyük olasılıkla yabancı kökenli olduğunu söyledi.

Basında çıkan haberlere göre, suç rakamları, iletişim kayıtları ve ABD'nin Meksika Büyükelçisi Ken Salazar'ın izlenmesi de dahil olmak üzere Meksika savunma bakanlığından altı terabayt veri hacklendi.

Kaynak: Euronews