Görev süresi dolmasına rağmen koltuğu bırakmayan devlet başkanı öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse'nin, evinde uğradığı silahlı suikast sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Başkent Port-au- Prince'deki evinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Moïse'nin öldüğü, eşinin ise saldırıda yaralandığı ifade edildi.

Görev süresi dolan Moïse, protestolara rağmen koltuğunu bırakmamış ve görev süresini uzatma kararı almıştı.

Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'daki tartışmalı başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, başkanlık görevine resmen Şubat 2017'de başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürerken muhalefet partileri, görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu savunuyor.

Haiti'de halk, 7 Şubat 2019'dan bu yana ülkede artan enflasyona, kamuda yolsuzluğa, gıda malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin azalmasına ve başkentte birçok benzin istasyonunun kapanmasına neden olan akaryakıt sıkıntısına tepki göstererek Moise'nin istifası talebiyle hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor.

Karayip ülkesi Haiti'nin başkentinde son günlerde tırmanışa geçen ölümcül çete savaşları nedeniyle son 2 haftada yaklaşık 8 bin 500 kadın ve çocuğun evlerini terk ettiği açıklamıştı.

Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı'nın direktörü Pierre Esperance, ülkenin yüzde 60'ının çetelerin kontrolünde olduğu ve 2018'den bu yana bölge halkından 12 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Esperance, çetelerin çok güçlü olduğunu vurgulayarak bu gruplara "müsamaha" gösterildiğini ifade etmişti.

Son günlerde şiddetin zirve yapması nedeniyle endişeli olduğunu kaydeden Esperance, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin görevini sürdürmesi halinde durumun kötüleşeceği uyarısında bulunmuştu.

Sınır Tanımayan Doktorlar, tırmanan şiddet nedeniyle yalnızca 2-4 Haziran tarihlerinde bölgedeki merkezine ateşli silahlarla yaralanan 40 kişinin geldiği bilgisini paylaştı.

Çeteler, son haftalardaki şiddet eylemlerinde polisi de hedef almış, bazı iş yerleri yağmalanmış ve bazıları da kundaklanmıştı. Başkentin Martissant ve Delmas bölgelerinde söz konusu şiddet olayları nedeniyle iş yerleri ve okullar kapanırken toplu taşımalarda aksamalar meydana gelmişti. Haiti'de bazı bölgelerinin çetelerin kontrolüne girdiği kaydediliyor.

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