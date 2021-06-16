Hasta taşıyan otobüs kaza yaptı: 12 kişi öldü

Meksika'nın kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinde, bir grup kronik hastayı tedavi için başka şehirdeki hastaneye götüren otobüsün yaptığı kazada 12 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet Sivil Savunma Sözcüsü Pedro Granados Ramirez, Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsünce hasta taşımak için kiralanan otobüsün, Matamoros kentinden Nuevo Leon'a giderken kaza yaptığını bildirdi.

Kazada aralarında otobüs şoförünün olduğu 9 kişi olay yerinde, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü belirten Ramirez, yaralanan 10 kişinin ise tedavi altına alındığını kaydetti.

AA