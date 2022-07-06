Kanada, 13,6 milyon doz AstraZeneca aşısını çöpe atacak

Kanada, 2020'de AstraZeneca ile aşısının 20 milyon dozunu almak için bir sözleşme imzaladı ve 2,3 milyon Kanadalı, çoğunlukla Mart ve Haziran 2021 arasında en az bir doz aldı.

2021 baharında AstraZeneca kaynaklı nadir fakat potansiyel olarak ölümcül kan pıhtıları ile ilgili endişelerin ardından Kanada , Pfizer-BioNTech ve Moderna'dan bol miktarda mRNA aşısı tedarik etmeye odaklandı.

Temmuz 2021'de Kanada, tedarik ettiği aşının geri kalanını, yaklaşık 17,7 milyon doz, bağışlama sözü verdi.

Ancak Salı günü yaptığı açıklamada Health Canada, bu taahhüdü yerine getirme çabalarına rağmen 13.6 milyon dozun süresinin dolduğunu ve atılması gerektiğini söyledi.

Açıklamada, “Aşıya olan sınırlı talep ve alıcı ülke dağıtım ve emilim zorlukları nedeniyle kabul edilmedi” denildi.

Toplamda Kanada, ana kaynağından 4.8 milyon doz ve COVAX aşı paylaşım programından satın aldığı 4.1 milyon doz olmak üzere 8.9 milyon doz AstraZeneca aşısı bağışladı.

Dünya nüfusunun yüzde 61'i ve dünyanın en fakir ülkelerinde yaşayan insanların sadece yüzde 16'sı ile karşılaştırıldığında, Kanadalıların yaklaşık yüzde 85'i tam aşılı olarak kabul ediliyor.