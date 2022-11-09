Kanada Başbakanı Trudeau'dan Çin'e tepki

Trudeau, pazartesi günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Maalesef bazı ülkelerin, dünyadaki bazı devlet aktörlerinin, Çin ya da diğerkiler olsun, kurumlarımıza ve demokrasimize yönelik agresif oyunlar oynamaya devam ettiğini görüyoruz.

Kanada liderinin açıklaması, ülkenin medya kuruluşlarından Global News'ta yayımlanan ve Çin'in 2019'la 2021'deki seçimlere müdahale ettiğinin öne sürüldüğü haberlerin ardından geldi.

Haberde, Kanada Güvenlik İstihbaratı Servisi'nin (CSIS), Çin'in söz konusu eylemlerine dair Trudeau ve kabinesini ocakta bilgilendirdiği belirtildi.

Buna göre Çin'in, Kanadalı milletvekillerinin ofislerine politikaları Pekin lehine şekillendirmesi için ajanlar yerleştirdiği ve eski yöneticilerle farklı işbirlikleri yapıldığı öne sürüldü.

CSIS, Toronto'daki Çin Konsolosluğu'nun en az 11 federal adaya ve seçim kampanyalarında görevli olarak çalışan Pekin hükümetiyle bağlantılı kişilere fonlama sağladığını iddia etti. Bunlardan birinde, kimliği açıklanmayan bir Ontario milletvekili üzerinden 185 bin dolar fonlama yapıldığı savunuldu.

Söz konusu çalışmaların, Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) bağlı faaliyet gösteren ve ÇKP'nin hedeflerini geliştirmek amacıyla hareket eden Birleşik Cephe birimi tarafından koordine edildiği ileri sürüldü. Birleşik Cephe, Kanada ve diğer ülkelerde yaşayan Çinli yurttaşları takip ettiği öne sürülen "yasadışı polis karakolları" kurmakla da suçlanmıştı.

Trudeau, açıklamasında ülkedeki seçim süreci ve sisteminin güçlendirilmesine yönelik ciddi adımlar atıldığını belirterek, "Seçimlere, demokrasimize ve kurumlarımıza yönelik dış müdahalelere karşı mücadelemize yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kanada Başbakanlık ofisinden iddialara ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

Kanadalıların güvenliğini korumak en öncelikli görevimiz. Kanada yurttaşlarına yönelik tehdit, taciz ya da yıldırma eylemleri kabul edilemez. Seçimlere müdahale iddiaları, güvenlik ajanslarımız tarafından kapsamlıca inceleniyor.

CSIS'in ya da hükümetin, Çin'in bu eylemlerinde başarılı olduğuna inanıp inanmadığı henüz bilinmiyor.

Kanada'daki Çinli yetkililerse Global News'ün yorum taleplerini reddetti.

Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden Guardian'a konuşan Kanada'nın eski Çin Büyükelçisi David Mulroney, iddialara dair şunları söyledi:

Tam da Çin'e yönelik bazı iddiaların abartılı olabileceğini düşünürken, aslında bunun az bile kaldığını fark ediyorsunuz. Bunlar demokrasimize yönelik kötücül ve tehlikeli tehditler.

İddiaların iki ülke arasındaki çok katmanlı ilişkilere nasıl yansıyacağı henüz belli değil.

Geçen ay bir grup Kanadalı milletvekili Tayvan'a ziyaret düzenlemiş, Çin de buna tepki göstererek Kanada'nın "Çin'in içişlerine karıştığını" savunmuştu.

Öte yandan Kanada, aralıkta Çin'le birlikte Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konferansı'nı (Cop15) da düzenlemeyi planlıyor.

Kaynak: Independent Türkçe