Kanada, bu yıl 401 bin yabancıya sürekli oturma izni verdi

Kanada, ülkedeki 401 bin yabancıya sürekli oturma izni vererek, 2021 yılı için göçmenlerle ilgili belirlediği hedefe ulaştığını duyurdu.

Kanada Göç Bakanı Sean Fraser, ülkenin göç politikasındaki son gelişmelerle ilgili basına bilgi verdi.

Covid-19 salgını yüzünden seyahat yasaklarına dikkati çeken Kanadalı bakan, bu yıl sürekli oturma izni alanların önemli bir kısmını daha önce geçici oturma iznine sahip kişiler olduğunu ifade etti.

Fraser, “Geçen sene iddialı bir hedef ortaya koyduk ve bunu başardık.” dedi.

Sınırların kapanmasının ardından 2020’de sürekli oturma izni alanların sayısı 185 bine düşmüştü.

Kanada’nın ekonomisinin sağlıklı işleyebilmesi ve yaşlanan nüfusla ilgili sorunların aşılması için düzenli ve kontrollü göç akışı ülkenin en önemli politikalarından birisini oluşturuyor.

Kanada’nın liberal eğilimli Başbakanı Justin Trudeau, 2015 yılında iktitara geldiğinden bu yana ülke ekonomisinin büyümesi için göç akışının sürmesi gerektiğine inanıyor.

Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Kanada, her yıl nüfusun yüzde 1 oranındaki göçmene sürekli oturma izni vermeyi hedefliyor.

Hükümet gelecek yıl için 411 bin göçmene sürekli oturma izni vermeyi planlıyor.

Kanada’da ekonomik veriler, son altı aydır büyümenin sürekli yükselişte olup, salgın öncesi seviyeye yaklaştığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Euronews