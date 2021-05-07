Kanada'da AstraZeneca aşısına bağlı ilk ölüm

Kanada’nın Alberta eyaletinde AstraZeneca’nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ürettiği aşıyla ilgili ilk ölüm yaşandı.

Alberta’nın baş sağlık yetkilisi Dr.Deena Hinshaw, aşıyı olan 50’li yaşlarında bir kadının kan pıhtılaşması görülmesinin ardından hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dr. Hinshaw, bunun eyaletteki ikinci kan pıhtılaşması vakası olduğu söyleyerek, bölgede 253 bin dozdan fazla AstraZeneca aşısı yapıldıktan sonra ilk ölümün yaşandığını bildirdi.

Reuters’a göre, geçtiğimiz ay Quebec eyaleti de AstraZeneca aşısı olan bir kişinin ölümünü duyurmuştu.

Kaynak: Şarku'l Avsat