banner39

Kanada'da birçok noktada orman yangını çıktı

Aşırı sıcaklardan dolayı birçok can kaybının yaşandığı Kanada da şimdi de orman yangını çıktı. Birçok noktada çıkan yangınların yerleşim yerlerine sıçradığı belirtiliyor.

Kuzey Amerika 01.07.2021, 20:56
Kanada'da birçok noktada orman yangını çıktı

Kanada’nın batı eyaletlerinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Lytton kasabasında birçok noktada yangın çıktı, bütün kasaba acilen tahliye edildi.

CBC News'e göre Lytton'da birçoğu acil bir durumda evlerini terk etmek zorunda kalan halk, civardaki kentlere sığındı.

Belediye Başkanı Jan Polderman, "Çok ciddi bir yangın. Bütün köy yanıyor. İlk dumanın çıkması ve alevlerin her yerde görülmesi arasında ancak 15 dakika geçti" diyerek 250 kişilik kasabanın nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını anlattı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, Lytton'ı harap eden alevlerin şiddetini gösteriyor.

Kaynak: Euronews

banner53
#kanada #orman yangını #aşırı sıcaklar
Yorumlar (0)
32
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?