Kanada'da birçok noktada orman yangını çıktı

Kanada’nın batı eyaletlerinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Lytton kasabasında birçok noktada yangın çıktı, bütün kasaba acilen tahliye edildi.

CBC News'e göre Lytton'da birçoğu acil bir durumda evlerini terk etmek zorunda kalan halk, civardaki kentlere sığındı.

Belediye Başkanı Jan Polderman, "Çok ciddi bir yangın. Bütün köy yanıyor. İlk dumanın çıkması ve alevlerin her yerde görülmesi arasında ancak 15 dakika geçti" diyerek 250 kişilik kasabanın nasıl bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını anlattı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, Lytton'ı harap eden alevlerin şiddetini gösteriyor.

Kaynak: Euronews