Kanada'da günde ortalama 34 kişi öldü

Kanada'da son bir ayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1021 kişi yaşamını yitirdi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülke genelinde 10 Ekim-10 Kasım tarihlerini kapsayan bir aylık dönemde her gün ortalama 34 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede söz konusu dönemde 1021 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat ederken, toplam ölü sayısı 29 bin 229’a yükseldi.

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı, 1 milyon 738 bin 751’e çıktı.

Kanada’da, salgının başından bu yana Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 685 bin 439 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 46 milyon 565 bin 709 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada’da şimdiye kadar 58 milyon 987 bin 570 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, her iki dozun uygulandığı kişi sayısı 28 milyon 455 bin 104 oldu.