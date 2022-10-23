Kanada'da havalimanında bomba paniği
Kanada'nın Toronto kentinde Billy Bishop Havaalanı bomba şüphesi üzerine uçuşlara kapatıldı. Yolcular tahliye edildi.
Kuzey Amerika 23.10.2022, 10:08
Kanada polisinden yapılan açıklamada, havaalanı içerisinde şüpheli bir paket tespit edildiği duyuruldu.
Havaalanı uçuşlara kapatılırken, yolcular tahliye edildi.
Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki 2 binanın da boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların kapatıldığı duyuruldu.
Olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
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