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Kanada'da havalimanında bomba paniği

Kanada'nın Toronto kentinde Billy Bishop Havaalanı bomba şüphesi üzerine uçuşlara kapatıldı. Yolcular tahliye edildi.

Kuzey Amerika 23.10.2022, 10:08
Kanada'da havalimanında bomba paniği

Kanada polisinden yapılan açıklamada, havaalanı içerisinde şüpheli bir paket tespit edildiği duyuruldu.

Havaalanı uçuşlara kapatılırken, yolcular tahliye edildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki 2 binanın da boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların kapatıldığı duyuruldu.

Olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

#kanada
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