Kanada'da Kovid-19 salgınında son durum

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele devam ederken vaka ve ölü sayıları artıyor.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ile Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülkede 25 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde 56 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 26 bin 600 oldu.

Ülkede 25 Temmuz'da 1 milyon 425 bin 987 olan toplam vaka sayısı da bir haftalık dönemde 5 bin 117 artarak 1 milyon 431 bin 104’e yükseldi.

Salgının başlangıcından bugüne Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 397 bin 822'ye çıktı.

Sağlık kuruluşlarında bugüne dek 38 milyon 466 bin 838 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada’da 49 milyon 534 bin 387 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulandı. İki dozun da uygulandığı tam aşılanan kişi sayısı ise 22 milyon 460 bin 62 oldu.

Delta varyantının etkili olduğu dördüncü dalga uyarısı

Öte yandan, Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, Kanada'nın daha bulaşıcı Delta varyantının belirleyici olduğu dördüncü bir Kovid-19 dalgasını görebileceği konusunda halkı uyardı.

Dr. Tam, pandeminin yeniden canlanmasının büyük ölçüde aşılamanın kapsamına bağlı olacağını belirterek, "Şu anda aşılama ile işyerlerinin yeniden açılması arasındaki tehlikeli bir geçiş dönemindeyiz." dedi.

Olası bir dördüncü dalgada anahtar grubun 18 ila 39 yaş arası olduğunu, bu yaş grubunun yüzde 70'inin aşılandığını kaydeden Dr. Tam, bu oranın yüzde 80'e çıkması gerektiğini söyledi ve "Bu, yeniden canlanmanın boyutunu ve etkisini önemli ölçüde azaltabilir." ifadelerini kullandı.