Kanada'da olaylar: OHAL ilan edildi

Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford, düzenlediği basın toplantısında, Ontario eyaletindeki kilit sınır kapısı durumunda olan Ambassador Köprüsü'nde devam eden ablukaları sona erdirmeyi amaçladıklarını duyurdu. Ford, bu yüzden olağanüstü hal ilan ettiklerini söyledi.

Ford, alınan yeni acil durum önlemleri kapsamında protestoculara 100 bin Kanada doları para cezası ve bir yıla kadar da hapis cezası verebileceklerini ifade ederek, "Bugün, olağanüstü hal ilan etmek için Ontario Başbakanı olarak yetkimi kullanıyorum." dedi.

Tedbirlerin geçici olacağını açıklayan Ford, hükümetin bunları yasada kalıcı hale getirmek için yeni yasalar getirmeyi planladığını duyurdu.

Ford, "Kanun ve düzeni yeniden sağlamak için ne gerekiyorsa yapan polisimizi desteklemek için gerekli adımları atıyoruz." diye konuştu.

Ontario ve Alberta'daki ABD sınır geçiş noktalarında devam eden bir dizi ablukanın yanı sıra Kanada genelinde de süren aşı karşıtı protestolar, iki ülkenin ekonomisini de olumsuz etkilemeye başladı.

Son olarak Manitoba eyaletindeki Kanada-ABD sınır geçişlerinden biri olan Emerson’da ortaya çıkan yeni bir abluka iki ülke arasındaki ticareti ve trafiği olumsuz etkiledi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP, halkı, Emerson sınır bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.