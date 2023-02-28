Kanada'da resmi telefonlara TikTok yasağı getirildi

Hükümet kararını açıklarken uygulamanın "kabul edilemez" düzeyde gizlilik ve güvenlik riski oluşturduğunu belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da gazetecilere yaptığı açıklamada Kanada'nın çevrimiçi güvenliğini sağlamak için çok dikkatli hareket ettiklerini belirtti.

Trudeau, "Bu bir ilk adım olabilir veya atmamız gereken tek adım da olabilir," ifadelerini kullandı.

Bu karar TikTok'un sahibi Çin merkezli ByteDance'in Pekin yönetimine yakınlığı ve kullanıcı bilgilerini nasıl sakladığı ile ilgili endişeler nedeniyle batı ülkelerinde yükselen lobi faaliyetlerinin son adımı oldu.

Kamu kurumlarının yönetiminden sorumlu Kanada Hazine Kurulu'ndan yapılan açıklamada, TikTok'un veri toplama metotlarının telefondaki bir çok bilgiye erişimi mümkün kıldığı vurgulandı. Kurul uygulamanın kullanımındaki riskler açık olmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir sızıntı rapor edilmediğini vurguladı.

Salı gününden itibaren yürürlüğe giren yasakla federal çalışanların resmi telefonlarına artık TikTok uygulaması indirilemeyecek.

Beyaz Saray'dan federal kurumlara 30 gün süre

Geçtiğimiz yıl sonunda Amerikan Kongresi'nin kararıyla federal kurumlarda çalışanların resmi telefonlarına getirilen TikTok yasağının uygulanması için Beyaz Saray 30 gün süre verdi.

Reuters'in haberine göre kurumlara gönderile iç yazışmada federal kuruluşlardan TikTok'un telefonlar ve internet sistemlerine erişimini en kısa zamanda sonlandırmaları istendi.

ABD'nin bu kararı şimdilik sadece federal resmi kurumlara ait telefonları kapsarken bireysel kullanımla ilgili bir kısıtlama bulunmuyor.

ABD'nin kararı sonrası Avrupa Birliği, Tayvan ve ABD eyaletlerinin yarıdan fazlası benzer kararlar aldı.

ByteDance ise bu yasakların kendilerinden bir bilgi talep edilmeden tek taraflı alındığını savunuyor ve kullanıcı bilgilerini herhangi bir ülke yönetimi ile paylaşmadıklarını belirtiyor.

Kaynak: Euronews