Kanada'da yerlilere tazminat ödenecek

Kanada, yıllardır temiz içme suyuna ulaşamayan yerli halka tazminat ödemeyi kararlaştırdı.

Hükümet, içme suyuna ulaşamayan yerli halka 1,5 milyar Kanada doları tutarında maddi tazminat ödeyecek. Yaklaşık 140 bin kişinin bu tazminattan yararlanması bekleniyor.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Federal Mahkeme’nin söz konusu anlaşmayı onayladığı ve tazminatın en kısa zamanda ödeneceği duyuruldu.

Mahkeme kararı gereği hükümet, kirli su yerine temiz içme suyu tedariki için gerekli alt yapıyı en kısa zamanda sağlayacak.

Hükümet, bölgedeki su alt yapısının iyileştirmek için 9 yıl boyunca 6 milyar Kanada doları yatırım yapacak.

Kanada’da yönetim, 1977 yılından bu yana yerli halka temiz içme suyu tedarik etme sözü vermesine rağmen bunu gerçekleştiremiyordu.

Temiz içme suyuna ulaşılamaması, bu bölgede yıllardır kamu sağlığı için ciddi tehlike arz ederken, Kanada hükümeti sert eleştirilere hedef oluyordu.

Kaynak: Euronews