Kanada'daki Türkler Edmonton kentine cami yaptırıyor

Edmonton Türk Derneği Başkanı Ahmet Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami projesi için 2016 yılında çalışmalara başladıklarını ve ruhsat işlemlerinin 3 yıl sürdüğünü söyledi.



Topal, "Gerekli izinlerin alınmasını takiben dernek yönetimi, caminin inşaa edileceği arsayı, inşaatını ve cami hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Blue Mosque Foundation isimli vakfımıza 99 yıllığına kiraya verdi. Camimizin tüm işlemleri, derneğimizin de desteğiyle bu vakıf aracılığıyla yürütülecek." dedi.



Blue Mosque Foundation Başkanı Serkan Şahin de caminin yapımı için hayırseverlerin yardımlarına ihtiyaçları olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Caminin temelini, büyükelçimiz Kerim Uras ve Vancouver Başkonsolosumuz Taylan Tokmak'ın da videokonferansla katıldığı törenle attık. Caminin proje bedeli 1,5 milyon Kanada Doları. Bir süreden beri toplanan yaklaşık 150 bin dolarla perde betonlarını attık. İnşaatın hızla tamamlanması için başta Kanada'da yaşayan Türk ve diğer tüm Müslümanlar olmak üzere herkesin yardımına ihtiyacımız var."



- İnşaatta gönüllü çalışanlara kadınlar da evlerde yaptıkları yemeklerle destek veriyor



Cami inşaatının Edmonton'da yaşayan Türk ve diğer Müslüman toplulukları bir araya getirdiğini anlatan Başkan Şahin, "Cami inşaatımız, cemaatimizin özverili gayretleri ile bu aşamaya geldi. Cemaatimiz, gönüllü olarak inşatta çalışmakta, hanım kardeşlerimiz de her gün öğle yemeklerini evlerinde yaparak çalışanlara ikram etmekteler. Çalışmalarımıza Edmonton'daki diğer Müslüman toplumdan da destek verenler var." diye konuştu.



- "Şirin bir Anadolu kasabası camisi gibi olacak"



Caminin özellikleri hakkında da bilgi veren Başkan Serkan Şahin, "Camimiz şehir merkezine çok yakın. Osmanlı ve Selçuklu mimarisi özellikleriyle Edmonton"un en güzel camisi olmaya aday. Küçük ve şirin bir Anadolu kasabası camisi gibi olacak. 350 erkek ve 50 hanım kardeşimizin aynı anda namaz kılabileceği camimiz, Cuma ve bayramlarda alt kat ve spor salonunun dahil edilmesiyle 700 kişinin birlikte ibadet edebileceği alana sahip." dedi.



Caminin alt katında kütüphane ve derslik bulunacağını ifade eden Şahin, "Cami inşaatı tamamlandığında düğün, nişan ve sünnet merasimi gibi etkinlikler hemen yanıbaşımızdaki derneğimize ait spor salonunda organize edilecek. Cenazelerimiz de camimizde yıkanıp kefenlenecek ve derneğimize ait Türk mezarlığında defnedilecektir." ifadesini kullandı.



Blue Mosque Foundation Başkanı Serkan Şahin, cami inşaatını hızlı şekilde tamamlamak istediklerini belirterek, "Edmonton, Kanada ve Türkiye'mizdeki hayırsever kardeşlerimizden yardım talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın projemizden haberdar olmasını ve maddi manevi desteklerini bekliyoruz." dedi.

Kaynak:AA