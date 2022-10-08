Kanada, İran Devrim Muhafızları'na yaptırım uygulayacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ottawa'da düzenlediği bir basın toplantısında İran Devrim Muhafızları'na karşı ülkesinin alacağı önemleri açıkladı.

Bu kapsamda Kanada, İran'a karşı getirilen yeni göçmenlik tedbirleri kapsamında 10 bin Devrim Muhafızı üyesinin Kanada'ya girmesini yasakladı.

Başbakan Trudeau, ilan ettiği yasağın Devrim Muhafızları üyelerinin Kanada'ya sonsuza kadar giremeyeceği anlamına geldiğini söyledi.

Söz konusu karar Devrim Muhafızları'nın yüzde 50'sini kapsıyor. Genel olarak üst düzey yetkililere getirilen yasak yaklaşık olarak 10 bin Devrim Muhafızları üyesine tekabül ediyor.

Kanada Başbakanı Trudeau ayrıca Ottawa yönetiminin İran'a uyguladığı yaptırımların büyük ölçüde genişletileceğinin sinyalini verdi.

Öte yandan basın toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland de İran Devrim Muhafızları'nı "terörist örgüt" olarak tanımladı.

Kaynak: Mepa News