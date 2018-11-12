Kanada: Kaşıkçı'nın ses kayıtlarını dinledik

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada İstihbaratı'nın Türkiye'nin verdiği ses kayıtlarını dinlediğini açıkladı.

Başbakan Trudeau, kendisinin kayıtları dinlemediğini ve Suudi Arabistan'a karşı atılacak adımlarda ortak fikre sahip müttefiklerle beraber çalışacaklarını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İstanbul'da işlenen Cemal Kaşıkçıcinayetine ilişkin kendilerinde ses kaydı olmadığını söyledi.

Bir televizyon kanalına konuşan Fransız Bakan Le Drian'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ses kayıtlarının Fransa, Almanya ve İngiltere'ye verildiği sözleri hatırlatıldı. Bakan Le Drian, kayıtların Fransa'ya verildiğine dair bir bilgisi olmadığını söyleyerek, "Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bize vereceği bilgiler varsa bunları vermeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 14:32