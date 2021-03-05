Kanada’da rakun saldırıları yüzde 60 arttı

Kanada'nın Toronto şehrinde artış gösteren rakun saldırılarına karşı yetkililer uyarıda bulundu.

Toronto Halk Sağlığı (TPH) yetkilileri, geçen yıl ocaktan bu yana rakun saldırılarında yüzde 62 artış kaydedildiğini açıkladı. Kaç saldırı yaşandığıysa açıklanmadı.

Öte yandan geçen sene hasta ya da yaralı rakunlara yardım için ilgili merkezlere 13 bin 712 çağrı yapılırken, 2019'da bu rakam 4 bin 172'ydi.

Uzmanlar, "Rakun ya da diğer yabani hayvanları beslemenin veya bunlara evde ve bahçede bakmanın" saldırı ihtimallerini artırdığını ifade etti.

Hayvan davranışları konusunda araştırmalar yapan York Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Dr. Suzanne Macdonald, saldırılardaki artışın Kovid-19 önlemlerinin yarattığı durumla da ilişkili olduğunu belirtti.

Macdonald, tecrit önlemleri restoran ve etkinlik alanlarının kapatıldığını, şehir sakinlerinin daha çok doğada vakit geçirdiğini, bu nedenle de rakunlarla karşılaşma ihtimallerinin arttığını ifade etti.

"Rakunların son bir yıldır davranışlarını değiştirdiklerini düşünmüyorum" diyen profesör, "Değişen şey insanların davranışları oldu" ifadelerini kullandı.

Macdonald şöyle devam etti:

Çoğu kişi evden çalıştığı için temiz hava alıp egzersiz yapabilmek amacıyla doğada daha fazla vakit geçirmeye başladı. Normalde gitmedikleri yerlere gittiklerinden, aslında oralarda uzun süredir yaşayan hayvanlarla karşılaşmaya başladılar.

Rakunların "nazik" canlılar olduğunu belirten profesör, kendilerini tehdit altında hissetmedikçe kimseye saldırmayacaklarını söyledi.

"Eğer rakunlara yaklaşırsanız, onlara zarar vereceğinizi düşünürler" diyen Macdonald "sonra da kendilerini koruyabilmek için size saldırırlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Independent Türkçe