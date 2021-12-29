Kanada'da sağlık çalışanı krizi

Kanada'nın Quebec eyaletinde koronavirüse yakalanan bazı sağlık çalışanlarının işe devam etmesine izin verileceği açıklandı.

Eyaletin üst düzey sağlık yöneticisi Christian Dube, vakalardaki artış nedeniyle hemşirelere ve sağlık personeline acil ihtiyaç olduğunu belirterek, bu kararı verdiklerini açıkladı.

Dube , "Bir seçeneğimiz olsaydı bunu yapmazdık, ancak durumumuz kısa vadede acil ve kritik. Bu, hizmeti durdurmamak için en iyi alternatif. Gerçek şu ki, giderek daha fazla hasta insanımız ve daha az sayıda hemşiremiz var. Toplumumuzun güvenli bir şekilde işlemeye devam etmesini istiyorsak yapmamız gereken şey bu" dedi.

Kanada'nın en kalabalık ikinci eyaleti olan Quebec, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen en son 'endişe verici varyant' olan Omicron suşunun yükselişiyle yeni bir enfeksiyon dalgası gördü.

Reuters'e göre, bölgede son günlerde yeni rekorlar kırıldı ve yalnızca pazartesi günü yaklaşık 13 bin yeni vaka görüldü.