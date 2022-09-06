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Kanada'daki bıçaklı saldırganlardan biri ölü bulundu

Kanada'nın Saskatchewan kentinde dün 10 kişiyi öldürüp 15 kişiyi yaralan 2 bıçaklı saldırgandan biri olan Damien Sanderson ölü bulundu.

Kuzey Amerika 06.09.2022, 08:33 06.09.2022, 08:46
Kanada'daki bıçaklı saldırganlardan biri ölü bulundu

Saskatchewan Kraliyet Atlı Polisi Komutan Yardımcısı Rhonda Blackmore düzenlediği basın toplantısında, Saskatchewan genelindeki kitlesel bıçaklama olayının iki şüphelisinden biri olan Damien Sanderson'ın ölü bulunduğunu söyledi.

Blackmore, saldırıların ikinci zanlısı olan Myles

Sanderson'ın ise hala arandığını bildirdi.

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