Kanadalı Müslümanlar bayramda camileri doldurdu

Müslümanların bir kısmı bayram namazı için sabahın erken saatlerinden itibaren camileri doldururken bir kısmı da büyük meydanlarda ibadetlerini gerçekleştirdi.

5 bin kişilik kapasitesiyle Ontario eyaletinin en büyüğü olan Hamilton Mountain Camisi ile ülke genelindeki birçok camide yer kalmayınca bayram namazı 3-4 kez kılındı.

Kuzey Amerika İslam Toplumu ISNA’nın Kanada Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte, Mississauga kentindeki Celebration Meydanı Müslümanlarla dolup taştı.

Meydanda kılınan namazda binlerce Müslüman saf tutarken, federal hükümete dışarıdan destek veren ve Sih inancına sahip Yeni Demokrat Partinin (NDP) lideri Jagmeet Singh de namaza katıldı.

AA muhabirine konuşan Singh, Türk toplumuna ve Türkiye’ye selam göndererek, Müslümanların bayramını kutladığını söyledi.

Açık havada kılınan bayram namazı öncesi alana gelerek Müslümanların bayramını tebrik eden Mississauga Belediye Başkanı Bonnie Crombie de AA’ya duygularını aktardı.

Müslüman toplumunun kent hayatının önemli bir parçası olduğunu anlatan Crombie, ‘’Müslümanlar geçen bir yılda şehirde ihtiyacı olan ailelere 5 milyon doların üzerinde yardımda bulundular. Bugün de onların bu heyecan ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Tüm Müslümanların bayramını kutluyorum.’’ dedi.

- Namaz sonrası iki kişi şehadet getirerek Müslüman oldu

Bu arada kılınan namazında ardından birbiriyle tebrikleşen topluluk, yapılan anonsla bir kişinin ihtidasına şahitlik etti.

Müslüman olan gence, Peel Bölgesi İmamlar Kurulu Başkanı Dr. Hamid Slimi, kelimeişehadet okuttu.

İlk ihtidanın ardından, bir kişinin daha Müslüman olmak istediği anonsu yapıldı. Bryan isimli genç, ISNA Kanada Şubesi İmam Hatibi Hüsam Helal’in ardından tekrarladığı kelimeişehadet ile Müslüman oldu.

Cemaatin tebrik ettiği gencin şehadet sonrası ağladığı görüldü.

ISNA Kanada Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik düzenlenen kermes ve çocuklar için oyun alanları ile akşam saatlerine kadar devam etti.

Kanada Müslümanlar Derneğinin öncülüğünde de Toronto şehir merkezindeki Nathan Phillips Meydanı’nda binlerce kişinin katılımıyla bayram namazı kılındı.