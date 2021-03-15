Kargolar karıştı 11 yaşındaki çocuk pompalı tüfek teslim aldı

Çocuğun annesi Dawna, Kanada Postanesi'nin getirdiği kargoyu almak için kapıyı açamayınca, 11 yaşındaki oğlu kutuyu teslim aldı.

Çocuk içeri girip kutuyu açtığında hemen annesine "Anne, gel, kutuda silah var!" diye seslendi.

Bunun üzerine hızlıca koşarak oğlunun yanına giden Dawna, pompalı tüfeği görünce şaşkına döndü. Kadın olup bitenin şokunu atlatınca endişelenerek yetkililerle iletişime geçti.

Posta servisi çalışanları ertesi gün eve gelip silahı aldı. Yetkililer, kargo kutularındaki etiketlerin karışmış olabileceğini söyleyerek özür diledi.

Dawna'ysa üzerinde "18 yaş üstü kişinin imzası gereklidir" ibaresi yer alan kargonun bir çocuğa nasıl verilebildiğini aklının almadığını söyledi.

Kanada Postanesi'nin internet sitesinde de silah siparişlerinin yalnızca reşit olan kişilere verilebileceği, teslimat sırasında kimlik ve yaş kontrolü yapılması gerektiği belirtiliyor.

"Gerçekten bir kaza çıkabilirdi" diye endişelendiğini anlatan Dawna, "Şikayetçi olduğumda ‘Böyle şeyler oluyor' gibi bir tavırla karşılaştığım için, bunun ilk defa yaşanmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Postanenin açıklamasında teslimat sırasında etiketler karıştığı için kargo kutusunun üzerinde 18 yaş üstü kişinin imzasının gerekli olduğuna ilişkin bir uyarının yer almadığı, kargocunun bu yüzden kutuyu çocuğa teslim ettiği savunuldu.

Öte yandan, Dawna'nın paylaştığı fotoğrafta kutuda "18 yaş üzeri kişinin imzası gereklidir" ibaresi açık şekilde görülüyor.

Postane küçük çocuğa da bir özür mektubu gönderdi. Mektupta "Olup bitenlerle ilgili kötü hissettiğini biliyoruz ama sen yanlış bir şey yapmadın" dendi.

Kaynak: Independent Türkçe