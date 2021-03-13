Kilolu olduğu için bisiklet satmadılar

Kanada'nın Yeni İskoçya bölgesindeki bir kişi aşırı kilolarından kurtulmak için aldığı bisiklete, yine kilosunun yarattığı teknik bir sorun nedeniyle binemedi.

Halifax şehrinde yaşayan Sebastien Barsetti, fazla kilolarından kurtularak daha sağlıklı şekilde yaşamaya karar verdi. Yaklaşık 136 kilo gelen adam, aylar boyunca para biriktirip internet üzerinden işe gidip gelirken kullanmak için bir bisiklet satın aldı.

Alışverişi Giant Bicycles adlı internet sitesinden yapan Barsetti, bisikletin yaşadığı şehirdeki mağazalarında hazır olacağına dair bir mesaj aldı.

Daha sonra Barsetti teslimatla ilgili bilgi almak için mağazayı aradı. Fakat kilosunu söyleyince bisikleti alma konusunda sorun yaşadı.

Barsetti "Onlara kilomu ve boyumu söyledim, bana kilom nedeniyle bisikleti satamayacaklarını, azami kilonun üzerinde olduğumu söylediler" dedi.

Mağazanın yanıtının kendisini derinden etkilediğini ve özgüvenini sarstığını söyleyen Barsetti, mağaza yetkilisiyle iletişime geçerek azami kilonun altına inmeden bisikleti sürmeyi düşünmediğini söylediğini belirtti.

Mağaza sahibi Barry Misener'sa müşteriye bisikleti güvenlik gerekçesiyle vermediklerini belirtti.

Misener, müşteriyi "azami kilonun 135 olduğu" ve "bisikleti güvenli şekilde süremeyeceği" konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

Mağaza sahibi, bisikletin tasarımının Barsetti'nin kilosunu taşıyamayabileceğini, aksamın arızalanarak adamın ciddi şekilde yaralanmasına neden olabileceğini belirtti.

Misener "Kimsenin hayatını tehlikeye atamam. Maalesef içim rahat etmez, bunu yapamam" dedi.

Öte yandan mağaza sahibi, bisikleti satın almak istiyorsa müşterinin riskleri anladığını belirten ve her şeyin garanti kapsamı dışında olduğunu kabul ettiğini gösteren bir belge imzalaması gerektiğini söylediğini fakat bu sırada Barsetti'nin telefonu suratına kapattığını anlattı.

Barsetti'yse güvenlikle ilgili endişeleri anlayabildiğini fakat halihazırda parasını ödediği bir bisikleti garanti kapsamından çıkaran bir belgeyi imzalamak istemediğini söyledi.

Şirket, mağaza sahibinin kararını uygun görürken, Barsetti'ye kilo verene dek bisikletin kendi adına ayırtılacağını söylese de müşteri alışverişi iptal ederek parasını geri aldı.