Küba, ABD'den yardım istedi

Havana'nın hasarın boyutunu belirlemeye çalıştığı ve ABD'nin de ne kadar yardıma ihtiyaç duyulduğunu tespit etmek için Küba'yla temas kurmayı sürdürdüğü görüldü.

ABD yardımın öncelikle hastaneler, su pompalama tesisleri, sanitasyon ve diğer kritik altyapı unsurlarında kullanılacağını belirledi.

27 Eylül'de Küba'yı vuran Ian Kasırgası, büyük hasara yol açtı. Ülkenin elektrik şebekesi tamamen çökerken, 11 milyon nüfuslu ada ülkesinde mevcut gıda krizi daha da kötüleşti. En az üç kişi yaşamını yitirdi.

Yakıt ve ilaç kıtlığıyla da karşı karşıya kalan Küba'da elektrik kesintisi sebebiyle protestolar düzenlendi.

Küba, zarar gördüğü önceki kasırgalarda ABD'nin yardım teklifini kabul etmemişti. Küba uzmanı akademisyen William LeoGrande, bunun ülkenin eski lideri Fidel Castro'yla ilgili olduğunu söyledi:

Fidel, Küba'nın kendisine ekonomik abluka uygulayan bir ülkeden yardım alamayacağı yönünde bir tavır takınıyordu. Ambargoyu temize çıkarmak istemedi.

LeoGrande'ye göre Küba'nın talebi, geçmişteki felaketlerde Havana'ya destek veren Rusya'nın Ukrayna savaşı sebebiyle el uzatacak durumda olmadığını da gösteriyor.

Ülkenin Matanzas limanındaki tanker üssünde ağustosta meydana gelen patlamanın ardından Rusya, Meksika ve Venezuela, Küba'ya yardım etmek için devreye girmişti. Küba'nın resmi talebi olmasa da ABD yangın söndürme ekipmanları göndermişti.

Kasırga ABD'nin Florida eyaletini de etkiledi. Bölgede 2,6 milyonu aşkın evde elektrik kesintisi meydana geldi. 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi. En az 33 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla kişi kurtarıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın yakınlaşma çabalarını askıya almış ve Küba'yı "terörü destekleyen ülkeler" listesine almıştı.

Trump'ın halefi Joe Biden yönetiminde ilişkiler biraz düzeldi. Washington, ABD'den Küba'ya dolar havalelerinde sınırın kaldırılacağını ve uçuşların tekrar başlatılacağını söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe