Kuş gribi nedeniyle tavuk ve yumurta fiyatları fırladı

Kuzeybatı eyaleti Sonora'daki Yaqui Vadisi'ndeki çiftliklerde ve kuzeydoğu eyaleti Nuevo Leon'un Montemorelos kentindeki bir çiftlikte kuş gribi vakaları görülmesi üzerine, Ulusal Tarımsal Gıda Sağlık, Güvenlik ve Kalite Kurumu (SENASICA) yetkilileri harekete geçti. En az 300 bin piliç ve tavuk itlaf edilirken, iki bölgedeki kümes hayvancılığı tesisleri karantinaya alındı.

Virüsün yayılmaması için iki eyaletteki besihane ve kümeslerden ürün çıkışının federal yetkililerin iznine tabi olduğunu belirten SENASICA, resmi laboratuvarlarda testten geçmemiş hiçbir ürünün pazara sunulmayacağını kaydetti.

Restoran ve büfe sahipleri zaten tedariği zorlaşan tavuk ürünlerine hiç ulaşamamaktan korkarken, Sonora Valisi Alfonso Durazo sosyal medya hesaplarında, gıda sektöründe sağlığın her şeyden önce geldiğini belirtti.

Merkez Bankası verilerine göre, Haberin duyulmasının ardından yumurta fiyatı yüzde 40, piliç ve tavuk fiyatı yüzde 14 arttı.

Excelsior gazetesine konuşan ekonomist Alejandro Romero Ayala, virüsün diğer çiftliklere yayılmasının fiyatları iyice yukarı çekeceğini belirterek, 2012'de Jalisco'daki kuş gribi salgınında 22.3 milyon kümes hayvanının itlaf edildiğini hatırlattı.

Paris merkezli Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün (WOAH) 21 Ekim'deki açıklamasına göre, ülkede ilk olarak başkent Meksiko'nun batısında yabani bir canlıda kuş gribine yol açan H5N1 virüsü saptandı:

H5N1'in alt türü olan HPAI virüsü Meksika'da ilk defa tespit edildi ve bu tespit bir kümes hayvanında değil, ülkeyi baştan başa geçen yabani göçmen kuş koridorlarından birinde gerçekleşti.

Tavuk vebası diye de bilinen kuş gribi bu yıl Avrupa'da ve ABD'de görülmüştü. Hastalık, diğer hayvanlar ve insanlar için de ölümcül olabiliyor.

Kaynak: Independent Türkçe