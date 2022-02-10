Meksika Cumhurbaşkanı İspanya ile ilişkileri askıya almayı önerdi

Meksika Cumhurbaşkanı Lopez Obrador, İspanya hükümetini, özellikle de İspanyol enerji ve inşaat şirketlerini hedef aldı.

Kendinden önceki Meksika hükümetlerinin bazı İspanyol şirketleriyle gizli anlaşmalar yaparak, ülkeyi yağmaladıklarını savundu.

Meksika Cumhurbaşkanı sadece ilişkilere biraz ara vermeyi amaçladıklarını,İspanya Hükümeti'nden de herhangi resmi bir talepte bulunmayacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Obrador, İspanya’dan sömürge döneminde işlenen suçlar nedeniyle Meksika yerli halklarından özür dilemesini talep etmiş, İspanya hükümeti ise bu talebi reddetmişti.