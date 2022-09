Meksika'da 43 öğrencinin kaybolması protesto edildi

Meksika'da, gözaltına alındıkları 2014'ten bu yana kayıp olan 43 öğrencinin akıbetinin belli olmaması başkent Meksiko'da protesto edildi.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Guerrero eyaletine bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 43 öğrenciden haber alınamamasının 8. yılı yaklaşırken Meksiko sokakları protestolara sahne oldu.

Kentin farklı noktalarında bir araya gelen ve ellerinde gençlerin fotoğrafları ile "Onları canlı aldılar" yazılı dövizler taşıyan protestocular, öğrencilerin akıbetinin ortaya çıkarılmasını talep etti.

Öğrencilerin kaybını 8. yılında yeniden gündeme getiren protestocular, binalara olayın sorumlularına atıfta bulunarak "Orduydu" yazılı afişler astı.

Bazı göstericiler de kendilerine müdahale etmeye çalışan polislere taş attı.

Bu arada, Meksiko'da gösteriler yalnızca bugün değil hafta boyunca yapıldı. Kaybolan öğrencilerin yeniden gündeme taşındığı protestolarda, zaman zaman göstericilerle emniyet yetkilileri arasında gerginlik yaşandı.

Meksika Başsavcılık Ofisi binasının önünde 22 Eylül'de düzenlenen protestolarda meydana gelen patlamada, bir polis memuru yaralanmıştı.

- İsrail'e eski başsavcıyı iade et çağrısı

Bu arada, öğrencilerin yakınları 21 Eylül'de İsrail'in Meksiko Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

Protestocular, kaçırılma olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten ancak Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador 2018'de göreve geldikten sonra "toplu kaçırma" davasının yeniden açılmasının ardından ülkeden firar edip İsrail'e giden eski Başsavcı Tomas Zeron'un ülkeye iadesini istemişti. Büyükelçilik binasına Zeron aleyhine yazılar yazan protestocular, "İsrail'e ölüm" sloganları atmıştı.

Diğer yandan, İsrail haber sitesi The Times of Israel'in İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Meksika'nın İsrail Büyükelçisi uyarı için İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, The Times of Israel'e yaptığı açıklamada, bu meseleye büyük bir ciddiyetle yaklaştıklarını ve Meksika'nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini söylemişti.

- "Devlet suçu"

Meksika Devlet Başkanlığı tarafından öğrencilerin kaybını soruşturmak için kurulan hakikat komisyonu ağustosta bir rapor hazırlamıştı.

Komisyona başkanlık yapan İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları, Nüfus ve Göç Müsteşarı Alejandro Encinas, rapora ilişkin düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin hayatta olduğuna dair herhangi bir iz bulunmadığını ifade etmişti.

Encinas, tüm delil ve ifadelerin, öğrencilerin öldürüldüğü ve ortadan kaldırıldığına işaret ettiğini belirtmişti.

Olayı, hükümetin her kademesinden yetkilinin karıştığı "bir devlet suçu" olarak niteleyen Encinas, federal ve yerel yetkililerin, kaçırıldıkları akşam boyunca öğrencilerin yerleri hakkında bilgi sahibi olduğunu söylemişti.

Encinas, söz konusu yetkililerin, "eylemleri, ihmalleri ve katılımlarının" öğrencilerin kaybolmasına olanak tanıdığına dikkati çekmişti.

- 43 öğrencinin kaybı

Guerrero eyaletine bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, araçlara zorla bindirilirken görülmüştü.

Ülkede önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula kentindeki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonu tarafından atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.