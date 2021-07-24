Meksika'da arkeolojik kazılara koronavirüs darbesi: Üzerleri kapatıldı

Meksika'da arkeologlar Covid-19 pandemisi harcamaları nedeniyle İspanyol hakimiyeti öncesi ve sonrası özellikleri birleştiren önemli bir keşfin üzerini yeniden kapatmak zorunda kaldı.

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü 2019 yılında Mexico City çevresinde İspanyol inşaat teknikleriyle yapılmış; ancak içerisinde Aztek uygarlığı sembolleri bulunan bir sel kontrol tüneli bulunduğunu açıklamıştı.

Enstitü 17. yüzyılın ilk dönemlerine ait olduğu düşünülen tünel için bir sergi açmayı planlıyordu. Ancak hafta içinde yapılan açıklamada, arkeologların bulguları yeniden gömeceği belirtildi.

Enstitü açıklamada, "Dünyada Covid-19 acil durumu, tüm hükümet kademelerini halk sağlığı için yapılacak harcamalara öncelik vermek zorunda bıraktı. Bu nedenle arkeolojik projeler ertelenmek mecburiyetinde kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık sistemi pandemi sınavı veren Meksika, ilaç ve aşı için önemli miktarda harcama yapmak zorunda kaldı.

Meksika'da Covid-19 testi pozitif çıkan 237 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bununla birlikte ülkede geniş çaplı test uygulaması yapılmadığı için Covid-19 kaynaklı çok sayıda ölümün kayıtlara geçmediği düşünülüyor.

Kaynak: Euronews