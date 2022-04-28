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Meksika'da bir fabrikada çatışma çıktı: 8 ölü, 11 yaralı

Meksika'nın orta kesimindeki Hidalgo eyaletinde bir çimento fabrikasında rakip işçi gruplarının karıştığı şiddet olayında 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kuzey Amerika 28.04.2022, 07:26
Meksika'da bir fabrikada çatışma çıktı: 8 ölü, 11 yaralı

Hidalgo Valisi Omar Fayad, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cruz Azul çimento fabrikasında rakip işçi grupları arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 11 kişinin yaralandığını belirten Fayad, olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Meksika'da bir fabrikada çatışma çıktı: 8 ölü, 11 yaralı

Çatışma sırasında bazı araçlar hasar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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