Meksika'da bir fabrikada çatışma çıktı: 8 ölü, 11 yaralı
Meksika'nın orta kesimindeki Hidalgo eyaletinde bir çimento fabrikasında rakip işçi gruplarının karıştığı şiddet olayında 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kuzey Amerika 28.04.2022, 07:26
Hidalgo Valisi Omar Fayad, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cruz Azul çimento fabrikasında rakip işçi grupları arasında çatışma çıktığını bildirdi.
Çatışmada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 11 kişinin yaralandığını belirten Fayad, olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
Meksika'da bir fabrikada çatışma çıktı: 8 ölü, 11 yaralı
Çatışma sırasında bazı araçlar hasar gördü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
14
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü