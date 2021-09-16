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Meksika'da çarpıcı olay: 10 ceset bulundu

Meksika'da ihbar üzerine boş bir binada yapılan aramalar esnasında 10 ceset bulundu.

Kuzey Amerika 16.09.2021, 08:26
Meksika'da çarpıcı olay: 10 ceset bulundu

Meksika'da, ihbar üzerine boş bir binada yapılan aramada, 10 cesede ulaşıldı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Zacatecas eyaletinde, ihbar sonucu yapılan incelemelerde, metruk bir binada cesetler bulundu.

Yetkililer, savcılık eşliğinde binadan 10 cesedin çıkarıldığını belirterek, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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#meksika
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