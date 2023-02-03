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Meksika'da çeteler çatıştı: Çok sayıda kişi öldü

Meksika'nın Michoacan eyaletinde çeteler arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada çok sayıda kişinin öldüğü öğrenilirken, 6 araç da ateşe verildi.

Kuzey Amerika 03.02.2023, 08:31
Meksika'da çeteler çatıştı: Çok sayıda kişi öldü

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Tuzantla kentinde, rakip çeteler birbirlerine saldırdı.

Saatlerce süren çatışma sonucu çok sayıda kişinin öldüğü iddia edildi. Bölgede 6 yanmış araç bulundu.

Takviye ekiplerin gelmesiyle güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Eyalet Başsavcılığı, olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

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