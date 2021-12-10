Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 49 ölü, 40 yaralı
Meksika'nın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonun otoyolda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 49 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.
Kuzey Amerika 10.12.2021, 07:18
Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri kaçak şekilde taşıdığı belirtilen bir kamyonun otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği kaydedildi.
Kazada, 49 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 40 kişi yaralandı.
Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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