Meksika'da gizli mezarda 8 kişiye ait kalıntılar bulundu
Meksika'nın Michoacan eyaletinde gizli bir mezarda yapılan aramalarda 8 kişiye ait kalıntılar bulunduğu öğrenildi.
Kuzey Amerika 09.11.2022, 08:13
Meksika basınında çıkan habere göre, Tarimbaro kentine bağlı Tejaro kasabasında, gizli bir mezarda çok sayıda insan kalıntısı bulundu.
Yapılan kazılar ve incelemeler sonucunda, çıkarılan iskeletlerin 8 kişiye ait olduğu aktarıldı.
Çıkarılan kalıntılar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldü.
Eyalet savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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