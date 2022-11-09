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Meksika'da gizli mezarda 8 kişiye ait kalıntılar bulundu

Meksika'nın Michoacan eyaletinde gizli bir mezarda yapılan aramalarda 8 kişiye ait kalıntılar bulunduğu öğrenildi.

Kuzey Amerika 09.11.2022, 08:13
Meksika'da gizli mezarda 8 kişiye ait kalıntılar bulundu

Meksika basınında çıkan habere göre, Tarimbaro kentine bağlı Tejaro kasabasında, gizli bir mezarda çok sayıda insan kalıntısı bulundu.

Yapılan kazılar ve incelemeler sonucunda, çıkarılan iskeletlerin 8 kişiye ait olduğu aktarıldı.

Çıkarılan kalıntılar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldü.

Eyalet savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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