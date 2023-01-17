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Meksika'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 35 yaralı

Meksika'nın kuzeybatısında bir minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Kuzey Amerika 17.01.2023, 11:16
Meksika'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 35 yaralı

Meksika eyaletine bağlı Naucalpan kentindeki otoyolda meydana gelen kazada minibüs, 2 araçla çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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