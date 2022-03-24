Meksika'da orman yangını: 37 hektar alan zarar gördü
Meksika'nın Morelos eyaletinde çıkan orman yangınında 37 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kuzey Amerika 24.03.2022, 08:28
Meksika basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Tepoztla kasabasında, salı günü sabah saatlerinde başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Söndürme çalışmalarına ordunun da destek verdiği yangında, şimdiye kadar 37 hektar alan zarar gördü.
Ulusal Sivil Koruma Koordinatörü Laura Velazquez Alzua, yangının Tepozteco piramidine sıçradığını belirterek, sürecin uzayabileceğini kaydetti.
Yangının sebebine ilişkin soruşturma kapsamında, bir kişinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.
Aynı bölgede geçen yıl çıkan yangında, 300 hektarlık alan zarar görmüştü.
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