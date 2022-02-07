Meksika'da otobüs devrildi: 8 ölü, 23 yaralı
Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo eyaletinde, turistleri taşıyan otobüs devrildi. Meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Kuzey Amerika 07.02.2022, 09:38
Ülkenin turistik kenti Cancun'dan Yucatan'a giden ve turistleri taşıyan otobüs, karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak devrildi.
Kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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