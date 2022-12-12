Meksika'da polisin çetelere yönelik operasyonunda 5 kişi öldü
Meksika'da, polisin çete üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Kuzey Amerika 12.12.2022, 08:23
Meksika basınında yer alan habere göre, Jalisco eyaletine bağlı Zacoalco de Torres kentinde çetelere operasyon yapan polis ile çete üyeleri arasında çatışma çıktı.
Yetkililer, çatışmada 5 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Çatışmanın ardından yapılan aramada uzun namlulu silahlar ile 3 kamyonet ele geçirildi.
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