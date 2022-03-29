Meksika'da silahlı saldırı: 19 kişi yaşamını yitirdi

Meksika’nın batısında yer alan Michoacan eyaletinde silahlı bir grubun yasadışı horoz dövüşü yapılan yere ateş açması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Adli tıp uzmanları, hayatını kaybeden 19 kişiden 16’sının erkek, 3’ünün de kadın olduğunu ve çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları, saldırganların olay yerinden kaçtığı esnada rastgele ateş açtıklarını söyledi.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, saldırganları yakalamak için askerler görevlendirildi.

Başta suç çeteleri ve uyuşturucu kartellerinin çatışmalarıyla şiddet olaylarına sahne olan Meksika'da, son 16 yılda 340 bin kişinin cinayete kurban gittiği iddia ediliyor.