Meksika'da silahlı saldırı: 4 kişi öldü
Meksika'nın güneyinde, seyir halindeki kamyona uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 5 çocuk yaralandı.
Kuzey Amerika 05.12.2021, 10:20
Meksika basınında çıkan habere göre, Guerrero eyaletine bağlı Alcozauca kasabasında, seyir halindeki kamyona silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda, biri çocuk 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5 çocuk yaralandı.
Yetkililer, olayın çete hesaplaşmasından kaynaklandığını tahmin ediyor.
Eyalet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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