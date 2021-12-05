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Meksika'da silahlı saldırı: 4 kişi öldü

Meksika'nın güneyinde, seyir halindeki kamyona uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 5 çocuk yaralandı.

Kuzey Amerika 05.12.2021, 10:20
Meksika'da silahlı saldırı: 4 kişi öldü

Meksika basınında çıkan habere göre, Guerrero eyaletine bağlı Alcozauca kasabasında, seyir halindeki kamyona silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda, biri çocuk 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5 çocuk yaralandı.

Yetkililer, olayın çete hesaplaşmasından kaynaklandığını tahmin ediyor.

Eyalet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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#meksika
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