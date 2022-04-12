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Meksika'da silahlı saldırı: Aynı aileden 8 kişi öldürüldü

Meksika'nın Tultepec eyaletinde silahlı saldırı sonucu aynı aileden 8 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Amerika 12.04.2022, 10:14
Meksika'da silahlı saldırı: Aynı aileden 8 kişi öldürüldü

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı La Canada Mahallesi'ndeki bir evde silahlı saldırı ihbarı alındı.

İhbar üzerine eve giren polis, 4'ü kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişinin cansız bedenini buldu.

Olayın faillerinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cinayetlerin çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

#Tultepec #meksika
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